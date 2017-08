Beruselse og støy

I løpet av natten havnet tre personer i arresten på grunn av beruselse. Politiet måtte også rykke ut til flere fester, både i Ålesund sentrum og ved Ålesund camping, på grunn av støy.

I 05-tiden i natt måtte politiet kjøre en våt og kald mann til legevakta etter at mannen hadde badet i sjøen.

Politiet måtte også rykke ut til voldshendelser og aggresjon. I 01-tiden rykket de ut til Color Line stadion etter melding om slagsmål mellom to parter. Personene skal ha fått mindre skader og ble sendt bort fra stedet. Anmeldelse vurderes.

I 03-tiden ble en 31 år gammel mann bortvist fra sentrum på grunn av at han viste aggresjon.

Gikk gjennom tunnel

Etter meldinger om at flere personer gikk gjennom Skuggen- og Sørnestunnelen like etter midnatt måtte politiet rykke ut. Personene skal ha vært en fare for både seg selv og trafikkanter.

Til tross for alle meldingene er operasjonsleder Arild Reite ved Møre og Romsdal politidistrikt forsiktig med å noe om denne natten var travlere enn ellers.

– Jeg har ikke fått noen beskjed fra min kollega om at natten var utenom det normale. Tre personer i arrest på grunn av beruselse er ikke et ekstremt antall, sier han, men legger til at han oppfordrer folk til å ta ansvar og oppføre seg på dag to av Jugendfest.

– Det er alltid noen som får for mye å drikke og ender opp med å lage kvalm, men jeg oppfordrer alle til å generelt oppføre seg i offentligheten. Om alle oppfører seg blir det en kjekk festival for alle, sier han.