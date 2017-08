Krasjet inn i parkert bil

Først ble det meldt om ingen personskader, men brann og ambulanse rykket ut etter at to personer klaget over smerter. Disse ble fraktet til lege for sjekk.

– Det var fire personer i bilen som var i bevegelse. Tre i 40-, 50-åra og en gutt på 12 år, forteller operasjonsleder Arild Reite ved Møre og Romsdal politidistrikt til smp.no. Politiet vet foreløpig ikke hva som forårsaket trafikkuhellet.

– Det var språkproblemer, så nå venter vi på at de involverte skal avhøres slik at vi får klarhet i hva som skjedde, opplyser Reite, som legger til at det ikke er mistanke om promille.

Begge bilene ble tauet vekk, da ingen av dem var kjørbare.