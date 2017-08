Reagerer på utspill til Solstad-sjefen

Solstad Farstad: Kutter rundt 35 stillinger i Ålesund De ansatte orientert på allmøte i dag, torsdag. Også oppsigelser ved kontoret i Fosnavåg.

Torsdag ble det kjent at Solstad Farstad planlegger å kutte 35 stillinger i Ålesund.

Konsernsjef Lars Peder Solstad sier til Sunnmørsposten at de har kommet fram til hvor mange som skal sies opp i Ålesund og Fosnavåg.

Dette reagerer de tillitsvalgte i Farstad Shipping AS sterkt på.

– De tillitsvalgte reagerer sterkt på at ledelsen i Solstad Farstad ASA kort tid etter allmøte med de ansatte i Farstad Shipping, gir intervjuer med detaljert informasjon i media om mulige masseoppsigelser i selskapet. Dette er uhørt og ikke i henhold til verken tradisjonen i selskapet eller å følge spillereglene ved masseoppsigelser, så lenge det pågår drøftelser med de tillitsvalgte, skriver tre tillitsvalgte i selskapet.

Brevet er signert Tor Raymond Eriksen (NITO), Roald Mork (Negotia) og Frode Hellandsvik (Ansattrepresentant/AMU).

– Det er på det nåværende tidspunkt ikke signert noen protokoll mellom partene. Inntil det foreligger en slik underskrevet protokoll, har de tillitsvalgte ikke anledning å uttale seg utover denne pressemeldingen, skriver de tillitsvalgte videre.

En æra er over

Ellers skriver de at en æra ved Farstad Shipping er over:

– Farstad Shipping har vært en stor og anerkjent arbeidsgiver, og en betydelig aktør i den maritime klyngen.

– Den meget store reduksjonen som er forespeilet, kan resultere i at det nå kun blir et lite regionkontor igjen i Ålesund. Selv om det fortsatt blir drift ved det tidligere hovedkontoret, er en æra i det tradisjonsrike rederiet med dette over.