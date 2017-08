Sommarfest med tivolistemning

- Det unike med våre arrangement er at alt av underhalding og servering er gratis. Dette veit bygdefolket å sette pris på. På årets sommarfest var det mange gjestar og eit yrande liv. Det fortel styremedlem Irene Overå om sommarfesten styret i Pilskog Overå Vel arrangerte på leikeplassen i Pilskogane i strålande sol fredag ettermiddag.

Velforeininga fokuserer i hovudsak på oppgradering og vedlikehald av leikeplassen, men arrangerer og to festar for bygdefolket i løpet av året.

Denne fredagen var leikeplassen pynta med ballongar, vimplar og sommarplakatar, og styret hadde jobbar iherdig med å snikre buer og eit lykkehjul.

- Folk gjekk frå bud til bud og forsynte seg med pølser, is, popkorn og kaker frå eit ekte sunnmørsk kakebord, fortel Irene Overå som legg til at det heimesnikra lykkehjulet gjorde stor lykke. Det same gjorde Klovnen Klomse som trylla fram både dyr og hattar av ballongar, og frisøren Merhawit som fletta sydenfletter på smilande og feststemde born.