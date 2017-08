Dette ferjesambandet hadde over 15.000 gjenstående biler i juli

Samferdselsavdelinga i fylket er klar med ferjestatistikken for alle ferjerutene i Møre og Romsdal for og per juli.

Og: Statistikken viser blant anna at det på sambandet Eidsdal - Linge var heile 15.325 gjenstående biler i juli, ei økning på over 38 prosent i forhold til juli i fjor. Til sammenligning har sambandet Hareid - Sulesund hatt 5.053 gjenstående biler så langt i år, mens det på fylkets mest trafikkerte ferjesamband - Molde - Vestnes, per juli var 8.517 gjenstående biler. Til sammen har det på ferjene i fylket til nå i år vært over 48.000 gjenstående biler, ei økning på vel 15 prosent.

For øvrig var det nesten like mange passasjerer på Eidsdal - Linge i juli som det var nettopp på Molde - Vestnes: 120.428 mot 128.006.

Mens det var 912.773 passasjerer på ferjene i fylket i juli i år, er tallet per juli 3.715.258. Sistnevnte bortimot uforandra, opp mot samme periode i fjor. Videre var det i alt 693.665 kjøretøy i juli og 3.918.011 kjøretøy per juli - sistnevnte ei økning på 1.54 prosent.