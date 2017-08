Gunnar Langva AS har bestilt ny båt

Ålesundsrederiet Gunnar Langva AS har bestilt ny, pelagisk fiskebåt, går det fram av ei pressemelding.

– Vi har vurdert å bygge en ny snurper ei god stund, og beslutta å samarbeide med Westcon og Rolls-Royce basert på det gode samarbeidet på eksisterende båt, heter det fra Gunnar Longva som eier rederiet, sammen med Bjarne Longva.

Det nye fartøyet skal erstatte eksisterende «Gunnar Langva», som i 2003 ble levert gjennom et tilsvarende samarbeid der Rolls-Royce stod for design og Westcon Yards stod for bygginga.

Den 75 meter langer snurperen skal hovedsakelig fiske i Nordsjøen og det nordlige Atlanterhavet, og fangsten er sild, makrell, lodde og kolmule.

Skipet skal være klart til levering fra verftet i midten av 2019.

Partene ønsker ikke å oppgi avtalens verdi.