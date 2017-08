Norges tredje beste narko-snute

Det ble igjen bevist under Norgesmesterskapet for narkotikahunder, som blei arrangert over flere dager i Bergen.

For andre gang sikret narkotikahunden Theo og hundefører Thor Erling Egedahl seg pallplassering i mesterskapet.

– Vi vant jo i 2015. Så vi har begge smakt på medalje før, sier Egedahl til Smp.no.

I år blei det altså tredjeplass, i konkurranse med 25 andre politi snuter.

Feira med dikt

Hjemme i Stryn og Hornindal har et tydelig stolt lensmannskontor like godt lagt ut et lite dikt på Facebook for å hedre vinnerparet Theo og Thor.

Her kommer det tydelig fram at det ligger mye trening og mange timers arbeid bak for en narko-hund og fører.

Lydighet og søk

Norgesmesterskapet er et årlig arrangement, som er åpent for alle som har narkotikahund i Norge - både politi, tollvesen, fengsel og lignende. I år deltok 25 hunder, forteller Egedahl.

– I år var det i Bergen og varte fra mandag til onsdag ettermiddag. Det er faste øvelser: Masse testing på lydighet. Et stort lagersøk, og så skal hundene søke gjennom masse biler, søke i leilighet, og så er det det vi kaller objekter, sier hundeføreren, og ramser opp:

Rundt 30-40 gjenstander, kofferter, bager og verktøykasser skal hundene søke, og så melde fra om det er stoff. Til slutt er det øvelse på feltsøk, ute i terrenget.

Ikke småtteri

– Det er ikke småtteri å få fram en narkotikahund. Det stilles strenge krav til hunden. Man må plukke ut de beste, og så er det et fastsatt treningsopplegg vi skal følge. Men mye faller på den enkelte hundefører, sier Egedahl.

Som anslår at det ligger mange hundre timer med trening bak. Hver enkelt hundefører trener hunden selv, men en politihøgskole har ansvar for å sjekke kvaliteten og hundene godkjennes etter strenge krav.

– Alle hunder i Norge er gode, for det er strenge krav for å bli godkjent. Og så skal en jo ha litt flaks da, sånn er det med alle konkurranser, sier hundeføreren nøkternt om medaljen.

Theo har fått jobbe ett år i Oslo - og der var det mange oppgaver for en narkohund, og han har snust opp stoffer for nokså store summer på sine få år, sier føreren. I Stryn og Hornindal er det ikke like mye narkotika.

– Vi farter en del rundt i Sogn og Fjordane, og hører jo til politidistrikt Vest, sier Egedahl, som også har vært på oppdrag på Sunnmøre.

Klapp og kos

For Theo er eineste politihund mellom Ålesund og Bergen. Da gjelder det å reise dit en trengs.

– En narkohund betyr ofte stor forskjell på om en gjør funn, for vi mennesker blir jo lurt nesten daglig. Men kommer du med hund og nesa virker, vil den finne stoff gjemt inni vegger, sier han.

Hvordan feiret så radarparet Thor og Theo medaljen? Hundeførere er visstnok sindige folk, men for menneskenes del blei mesterskapet avsluttet med en bankett. Og Theo?

– Han fikk maten sin og var godt fornøyd. Og så blei det masse ekstra klapp og klem, sier Thor.