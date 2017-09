– Det ser ikke ut til at dette går vegen

Det sier Else-May Botten (44), Arbeiderpartiets førstekandidat fra Møre og Romsdal etter at valgdagsmålingene var klare. Hun registrerte imidlertid at både KrF og Venstre er på vippen.

– Det betyr at ingenting er avgjort og jeg holder alt åpent. Jeg er skuffa over denne første prognosen, men kvelden er ikke over, sier en litt avdempet Botten.

Rundt Aps bord i bankettsalen i Scandic Parken Hotel var det nedslått stemning da valgdagsmålingene kom.

Oppdateres fortløpende: Valgresultat for hele landet

Slik blir mandatfordelingen i Møre og Romsdal nå: