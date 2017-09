Møre og Romsdal: Tett mellom Frp og Høyre

Full jubel på Frp-benken: Listhaug: - Helt sjukt hvis vi får til dette! Med to ministere som listetopper ligger Frp i Møre og Romsdal an til å gjøre et brakvalg, ifølge de første valgdagsmålingene.

Fremskrittspartiet lå an til å få en oppslutning på 25 prosent med 26,5 prosent av stemmene opptelt, hvorav de fleste forhåndsstemmer. Det ville blitt et oppsving på 5 prosentpoeng sammenlignet med stortingsvalget for fire år siden, og tre stortingsmandater.

Sylvi Listhaug: - Helt sjukt hvis vi får til dette!

En time senere ser det slik ut: Høyre går tilbake 2,5 prosentpoeng i Møre og Romsdal, men ligger likevel an til å bli største parti. Frp følger like bak.

Høyre ligger ifølge prognosen an til å få en oppslutning på 23,7 prosent med 62,2 prosent av stemmene opptelt, hvorav de fleste er forhåndsstemmer. Dette er et fall på 2,5 prosentpoeng fra stortingsvalget for fire år siden. Partiet får dermed tre mandater på Stortinget, en framgang på ett.

Tredje største parti i Møre og Romsdal er Arbeiderpartiet med en oppslutning på 20,8 prosent. Det er en tilbakegang på 4,3 prosentpoeng.

Else-May Botten: – Det ser ikke ut til at dette går vegen

Det siste mandatet går til Fremskrittspartiets Jon Georg Dale, mens Kristelig Folkeparti er inne med utjevningsmandatet i fylket.

Mandatfordeling slik det ser ut like over klokka 22: H 3 (+1), Ap 2 (uendret), Frp 2 (uendret), Sp 1 (uendret), KrF 1 (uendret), V 0 (-1).

