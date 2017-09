EU ber Norge slutte med kvalfangst

Til tross for et internasjonalt forbud mot kommersiell kvalfangst, har Norge drept mer enn 13.000 kval, slås det fast i en pressemelding fra EU-parlamentet tirsdag.

–«Parlamentet oppfordrer Norge til å stanse all kommersiell hvalfangst og følge Den internasjonale hvalfangstkommisjonens (IWCs) moratorium. Representantene vil også at EU-kommisjonen oppgir informasjon om hvalkjøttransporter som fraktes via EUs havner, samt at intet hvalkjøtt er i omløp via disse knutepunktene», heter det videre.

EU-parlamentet påpeker at Norge økte hvalfangskvoten til 999 individer i sesongen 2017, fra 880 i år 2016. Norges eksport av hvalkjøtt har også økt kraftig de siste årene, ifølge EU.