Solberg: Vi har fått støtte til fire nye år fordi vi har levert resultater på det vi lovet

– Når vi har fått støtte til fire nye år, så er det fordi vi har levert resultater. Vi har levert på det vi lovet, sier Solberg i en takketale på Høyres valgvake.

– Det ser ut som det blir et tydelig ikke-sosialistisk flertall i dette valget, sier hun videre.

Flere ganger under talen ble hun avbrutt av publikum som taktfast ropte "fire nye år".

– Norge står overfor store utfordringer. Vi har fått mandat fra velgerne til fire nye år. Det er et stort ansvar, og vi kommer til å være i en jevnere parlamentarisk situasjon de neste fire årene. Vi skal være uenige der vi er uenige, og stå sammen for å finne løsninger i de store sakene, sa Solberg.

Samarbeidssamtaler

Solberg benyttet anledningen til å takke Siv Jensen (Frp).

– Det har vært tøffe tak, men det er utrolig mye vi får til. Vi har skapt et fellesskap i politkkken. Tusen takk for innsatsen, Siv, sa Solberg.

Også Trine Skei Grande (V) og Knut Arild Hareide (KrF) ble inkludert, og Solberg avslørte at hun allerede har snakket med partilederne om et nytt samarbeid.

– Jeg er sikker på at vi skal finne gode løsninger de neste fire årene og for fire partier. Derfor har jeg også invitert partilederne fra Frp, Frf og Venstre til samtaler der vi skal avklare hvordan vi skal føre dette samarbeidet videre, sa hun.

Til slutt sendte hun også en hilsen i Jonas Gahr Støres vei, og takket ham for debattene og valgkampen.

Støre: – Har ikke lykkes

Ap-leder Jonas Gahr Støre erkjenner at han ikke har lykkes med å bringe de rødgrønne til regjeringsmakt.

– Vi lyktes ikke. Dette valget er en stor skuffelse for Arbeiderpartiet, erklærte Støre da han rett før midnatt talte til partiets valgvake i Oslo.

Da var ikke alle stemmene telt opp, men prognosene og nesten 85 prosent av stemmene tilsa at de borgerlige partiene har fått fornyet tillit av velgerne. Dagen samarbeidspartier får 89 mandater, hvis Valgdirektoratets prognose slår til. Dagens opposisjonspartier får 80 mandater – og blir sannsynligvis sittende igjen uten innflytelse hvis Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet på ny klarer å bli enige om et samarbeid.

Ap framstår som valgets store taper med 27,5 prosent av stemmene – det nest dårligste resultatet på over 90 år. Støre ga ingen antydninger om at han vurderer sitt verv som partileder etter det som karakteriseres som «et sensasjonelt dårlig valg» av statsviter Svein Erik Tuastad.

– Vi fikk en knekk i dette valget, men vi ligger ikke nede. Vi er stolte over den innsatsen vi har nedlagt, sa Støre.

Solberg fortsetter

Hvis dette blir valgutfallet, betyr det at Solberg kan se fram til å fortsette som statsminister i et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet.

– Frp ser ut til gjøre et fantastisk valg. Men det svinger, og vi kommer til å se at det svinger utover kvelden. Vi skal ikke innkassere seieren ennå, i hvert fall ikke med tanke på fire nye år i regjering. Men det ser lovende ut, og vi har gjort vår del av jobben, sa partileder Siv Jensen da hun talte til Frps valgvake i 22.45-tiden mandag.

Også hos Høyre var stemningen god.

– Det viser at Erna har blitt folkets statsminister, og at mange ønsker at vi skal fortsette den politikken vi har startet på, sier helseminister og Høyre-nestleder Bent Høie (H).

Ved 23-tiden var vel halvparten av stemmene telt opp.

Små marginer

Hvis dette blir utfallet, vil det gi en parlamentarisk situasjon temmelig lik dagens – med den store forskjell at verken KrF eller Venstre ser ut til å kunne sikre regjeringspartiene flertall i Stortinget alene. De to sentrumspartiene – som begge vaker rett overt sperregrensen på 4 prosent – kan bare samlet sørge for at Solberg, Jensen og deres mannskap har stortingsflertallet i ryggen.

Ved midnatt var KrF inne med 8 mandater, mens Venstre hadde 7 mandater.

Valgvinner Sp

Senterpartiet ser ut til å bli valgets store vinner og nær doble sin stortingsgruppe. Partiet ligger an til å få en fremgang på 5 prosentpoeng og 19 mandater.

Også SV går mot et svært godt valg. Partiet ser ut til å gå klart fram og ende på oppunder 6 prosent.

Verken Rødt eller Miljøpartiet De Grønne klarte å komme seg over sperregrensen. Ved 23-tiden så begge partiene ut til å få inn én representant – Bjørnar Moxnes fra Rødt og Une Bastholm fra MDG. Det betyr i så fall at MDG-frontfigur Rasmus Hansson ryker ut.