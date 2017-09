Mann reddet av klatrere etter 11 timer i fjellet

Klokka 22.14 melder Møre og Romsdal politidistrikt at det pågår et redningsoppdrag på Vasshornet i Stranda kommune.

– En person sitter skårfast i 1000 meters høyde, opplyser operasjonssentralen.

Helikopter

Redningsleder Owe Frøland ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge sier til smp.no at redningshelikopteret er på veg, og at Sunnmøre Alpine redningsgruppe er varslet.

– Det er snakk om en person som står fast, det er ikke meldt om skader, sier Frøland.

Det er politiet på Sunnmøre som koordinerer aksjonen.

Sitter på smal fjellhylle

Klokka 22.40 melder politiet at helikopteret avbryter og henter Sunnmøre Alpine redningsgruppe i Sykkylven.

– Det er en mann som sitter på en ganske smal fjellhylle. Ifølge ham selv er denne hylla ca. 60 cm, og det er ca. 100 meter under toppen. Han har sittet der siden klokka 16 i ettermiddag, så han begynner nok å bli småkald, sier operasjonsleder John Kåre Flo til smp.no.

Flo vet ikke hvorfor redningshelikopteret har avbrutt, men det kan være fordi mannen sitter så nært inntil toppen at helikopteret ikke tør å heise ham ut direkte.

Det blir en del vind eller «down wash» under helikopter. Vinden kan for eksempel løsne steiner fra toppen.

Det er i alle fall bestemt at helikopteret flyr til Sykkylven for å hente et klatremannskap på fire fra den Alpine redningsgruppa.

Disse blir satt av på toppen av Vasshornet og vil ta seg ned til personen som sitter på fjellhylla. Deretter vil de sikre mannen og ta han med ned, opplyser Flo.

OPPDATERING KL. 02.56: Den skårfaste er hentet ut av klatrere fra Sunnmøre Alpine redningsgruppe.

– Han er varm og ved friskt mot til tross for 11 timer i fjellet, melder politiet på Twitter.