Taxiselskap langer ut mot helse Midt-Norge: – Umulig å oppfylle kravene

Helse Midt-Norge har lagt ut anbud for pasienttransporten. Dette anbudet, som utløp mandag 25. september klokka 12, falt ikke akkurat i god jord hos fylkets største taxiselskap.

– For drosjene går det ikke å oppfylle de kravene som helseforetaket har satt i de to anbudene som ble lagt ut i år. Kravene innebærer at det ikke vil være lønnsomt å drive transporten, skriver Nordvest Taxi AS i en pressemelding mandag.

Selskapet mener at de krava til lønn som helseforetaket stiller for sine egne ansatte, ikke kan oppfylles dersom de skal kjøre på betingelsene i anbudet.

Har ikke levert inn tilbud

Selv om pasientreiser er en viktig inntektskilde for drosjene, har selskapet valgt å ikke levere inn tilbud.

– Vårt selskap, som har de fleste drosjene i Møre og Romsdal som transportører, har ikke lagt inn tilbud på pasienttransporten slik den er beskrevet i to anbud som Helse Midt-Norge (HMN) la ut i mai og i september i år, skriver Nordvest Taxi.

Ingen som kunne godkjennes som transportører la inn tilbud i mai. Om noen har gjort det i denne runden, kjenner selskapet ikke til. Men de tviler på dette, da de mener det kun er foretatt kosmetiske endringer.

Drosjeselskapet skriver videre at de er villige til å gi betydelig prisavslag for kjøringer for en så stor kunde som helseforetaket er.

– Men selv en betydningsfull kunde kan ikke bygge opp et helt eget takstsystem og slik snu opp ned på en bransje som er en velfungerende aktør. Det er dette Helse Midt- Norge forsøker å gjøre i de to anbudene i år, står det i pressemeldingen.

Kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge, Tor-Harald Haukås, sier til NRK at de ikke kan kommentere saka mens de er i en anskaffelsesprosess.