Disse tar over Hatlehols trykkeri

Det opplyser det nye selskapet i en pressemelding.

Ifølge daglig leder Thorstein Gjerde har de nye eierne jobbet intenst for å reetablere og videreføre virksomheten gjennom et nytt selskap.

Bobestyrer Bjørn-Ivar Borgund forteller at han forventer at ei kontrakt vil bli signert iløpet av torsdag kveld.

Han sier at de ser for seg normal drift allerede fra neste uke.

Det nye Hatlehols Grafiske eies av Ålgård Offset Finans AS, Lag Invest AS, Norsk Landbrukskjemi AS og Høgeberget AS.

Ålgård Offset, som er Norges største produsent av trykksaker, blir en strategisk samarbeidspartner i det nye selskapet. Sammen med lokale eiere vil dette sikre en solid plattform for en sterk grafisk aktør regionalt og nasjonalt.

Langøy inn på eiersiden

Leif Arne Langøy eier halvparten av aksjene i Lag Invest AS.

Gjerde forteller at det foreløpig ikke er endelig avklart detaljene i hvilke deler av virksomheten som videreføres, og at de derfor ikke er kommet i mål med hvor mange av de tidligere medarbeiderne som får tilbud om jobb i det nye selskapet.

- Det er behov for å sikre bedriften kompetanse, men vi vet samtidig at det ikke er rom for like mange ansatte. Av hensyn til den enkelte, samt behovet for å ivareta forholdet til våre kunder, vil vi avklare dette så fort som mulig, sier Gjerde.