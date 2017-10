Her dundrer ferja i kaia

I videoen hører en vitner til hendelsen konstatere «at nå går det galt», før Fjord1-ferja sekunder etter braser i kaia. Videre hører en blant anna Berg selv si: «Skal vi ta å kjøre rundt da, eller?».

Til smp.no forklarer Berg følgende om det han så:

- Ferja hadde først kurs mot kaia på vanlig vis, men dreide så sørover, som om den skulle gått mot Skår. Da var den imidlertid halvvegs inne i havna på Sæbø, og jeg tenkte umiddelbart at her måtte det være noe galt mekanisk. Etter det jeg forstår er det også det som ligger til grunn, sier han - og sikter til at ferjemannskapet i etterkant har rapportert at de fikk problemer med manøvreringssystemet undervegs fra Trandal til Sæbø, og at dette var årsaken til at ferja gikk i kaia.

Ferje gjekk på land Fjord1-ferja Goma krasja med kaia på Sæbø.

Selv skulle Berg - på veg til jobb som guide for Sunnmørsalpane Guide Service denne dagen, ha vært med ferja videre til Urke.

- Slik blei det imidlertid ikke.

- Dere kjørte rundt?

- Nei. Vi fikk etter hvert haik med han som kjører skyssbåten fra Hurtigruten og inn til land på Urke. Han reiser nemlig med båten fra Sæbø. Det var for øvrig nettopp disse turistene vi skulle guide, forklarer Berg.

- Men bussen vi kom med, og som skulle til Urke for å ta med hurtigrutepassasjerer på tur, måtte kjøre rundt, legger han til. Om Kvivsvegen, med andre ord, og turen tok etter sigende 1 time og 45 minutter.

Det var rundt klokka 10.25 at «Goma» gikk i land ved sida av ferjekaia på Sæbø og traff selve kaia. Det er ikke meldt om at noen ble skadd som følge av hendelsen, men kaia fikk - som det framgår av videoen, en del skader - og bilferja blei også tatt ut av drift.

I etterkant har ferjesambandet vært betjent av en passasjerbåt noen timer, men fra klokka 19.45 mandag kveld (avgang fra Standal) skal B/F «Dalsfjord» være på plass.