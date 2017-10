Vil ha barneseksjon på Hjelset

(Smp.no): Barneavdelingen i Kristiansund ble i oktober 2014 helgestengt, men reåpnet påska 2015 etter det tragiske barnedødsfallet i nordmørsbyen. En gutt på ti måneder fikk uforsvarlig helsehjelp.

Siden den tid har barneavdelingen vært døgnåpen, utenom 10 dager i påsken og åtte uker om sommeren.

Satte ned ekspertgruppe

Helse Møre og Romsdal satte i mars i år ned en gruppe med eksterne og interne fagfolk. De har nå kartlagt organiseringen for barn på sjukehus i hele fylket.

Barnelege Marianne Nordhov har ledet arbeidet. Hun er utdannet ved universitetet i Tromsø, og siden 2001 har hun vært overlege ved barne- og ungdomsklinikken i Nord-Norge.

Arbeidsgruppa la i september fram tre mulige modeller som de skulle vurdere nærmere.

BAKGRUNN: Slik kan barnetilbudet bli

Anbefaler barneavdeling i Molde

Rapporten og innstillingen fra arbeidsgruppa er nå klar:

– SNR (Sjukehuset Nordmøre Romsdal) er planlagt som et middels stort akuttsjukehus i norsk målestokk, med døgnvakter og en samling av relevante spesialister og støttefunksjoner som kan gi et godt tilbud til barn i Nordmøre og Romsdal. Etter en helhetsvurdering har vi lagt fram anbefaling om modell A for SNR (se faktaboks). Denne modellen omfatter en sengepost med et sengetall på åtte senger, og et døgntilbud med barnelege i vakt der deler kan være hjemmevakt, poliklinikk og dagbehandling, sier gruppeleder Marianne Nordhov i en pressemelding.

– Ålesund skal være størst

Hun sier videre at tilbudet gruppa skisserer i SNR er en barne- og ungdomsseksjon, om lag på størrelse med tilbudet en har i dag, men med noe økt bemanning i helgene.

Det blir samtidig understreket at Ålesund sjukehus skal ha det største og mest differensierte pediatritilbudet i fylket.

Selskapet PwC skal nå gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av arbeidet, før saka skal legges fram for styret i Helse Møre og Romsdal den 25. oktober.

– Dagens tilbud er forsvarlig

Ifølge arbeidsgruppa er akuttilbudet for barn- og unge totalt sett trygt i Nordmøre og Romsdal i dag.

– Evalueringen av driftsmodellen i Kristiansund viser at den er komplisert, men forsvarlig, sier Nordhov.

Arbeidsgruppa mener foretaket bør vurdere å avgrense stenging av barneavdelingen i Kristiansund til fire uker om sommeren, før SNR er ferdig.

Historikk

I en foreløpig konsulentrapport i 2014 ble det anbefalt at døgnopphold i egen barneavdeling ble samlet i Ålesund.

«Alternativ 5 anbefales for barn, dvs. at døgnopphold i egen barneavdeling er samlet i Ålesund. Øyeblikkelighjelp på dag/kveld, dagaktivitet og døgnsenger (trolig 2-3) i fleksibelt sengeområde i SNR. Sengeområdet er tilpasset barn med behov for seng, men som ikke har behov for innleggelse/overflytting til en barneavdeling.», sto det i arbeidet til Hospitalitet AS i 2014.

Fra mars i år til september har en stor arbeidsgruppe jobbet med saka. De anbefaler døgntilbud både i Ålesund og på Hjelset.

Her kan du lese hele rapporten.