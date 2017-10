Geologen: – Vi tilfører 5.400 liter vann per time

Torsdag kveld klokka 22 ble farenivået på Veslemannen i Rauma hevet til rødt, noe som tilsvarer ekstrem rasfare. Politiet og NVE hadde tett dialog og ordfører Lars Olav Hustad i Rauma forteller at alle 11 beboerne i området ble evakuert på relativt kort tid.

Klokka 00.40 startet NVE å tilføre vann fra tanker og pumpe.

– Vi registrerte en stor økning i bevegelse relativt raskt etterpå, sier geolog Lars Harald Blikra i NVE.

Bevegelsene er nå over 10 cm i døgnet og øker fortsatt.

Enkelte steder er bevegelsen oppe i 15 centimeter i døgnet, opplyste NVE på en pressekonferanse fredag morgen.

Har pumpet 75.000 liter vann ned over Lillemannen Steinsprang og mindre ras i natt Det er i løpet av natten pumpet 75.000 liter vann ned i sprekkene rundt Lillemannen. I tillegg har det regnet kraftig. Nå er bevegelsene i fjellpartiet på mer enn 10 cm i døgnet.

Klokka 03.45 i natt var det et steinsprang og et mindre ras. Det er kun fjellpartiet Veslemannen på et sted mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter som er i bevegelse.

– NVE fortsetter med vanntiltak og tilfører 5.400 liter vann per time, forteller Blikra.

Det ble tilført om lag 44.000 liter på en og en halv time, og det ble fram til klokken 6 tilført 75.000 liter ned i fjellpartiet.

Nå blir det tilført 5.400 liter vann per time.

Dette kommer i tillegg til 15 millimeter nedbør siste døgn.

– Vi antar at mye av denne økningen i hastighet skyldes vanntilførselen fra tankene, skriver NVE i en pressemelding.

– De evakuerte har det fint

Ordfører i Rauma kommune, Lars Olav Hustad, opplyser at de evakuerte har det fint og at politiet har kontroll på området.

På spørsmål om når fjellet vil rase, henviser Hustad til NVE.

– Men vi ønsker at det skal skje i dag, legger han til.

Sunnmørsposten kommer med mer