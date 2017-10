Vil stenge Europavegen om raset kommer

Klokka 00.40 startet NVE med tilførsel av vann ned i sprekkene i fjellpartiet, for å øke hastighetene. Fram til klokka 06.00 var det tilført 75.000 liter.

Det har vært store bevegelser i fjellpartiet Veslemannen i Romsdalen etter at farenivået ble satt til rødt i går kveld klokka 22.

Geolog Lars Harald Blikra opplyste på en pressekonferanse fredag morgen at bevegelsene var på over 10 cm i døgnet, og at dette fortsatte å øke.

Nå er det ventet at NVE kommer med en ny oppdatering ved Horgheim i Romsdalen klokka 12.