VG varslet politiet i Ålesund om overgrep

I en lengre dokumentarserie har VG satt søkelys på det «mørke nettet» og hvordan internasjonalt politi har driftet et nettsted for overgripere.

VGs journalister har klart å identifisere flere nordmenn, blant annet en ung vestlending i 20-årene.

På nettstedet «Childs Play» (som nå er lagt ned) beskrev mannen hvordan han skulle utføre et overgrep mot et barn i sin egen slekt.

I desember 2016 opplyste VG til politiet i Ålesund at en norsk mann fra deres politidistrikt skrøt av overgrep han hadde begått og planla å begå, på det mørke nettet.

– Alle som kontakter oss skal være sikre på at VG ikke samarbeider med myndighetene. Vår oppgave er å være kritiske til politiet. Unntaket er ved fare for live og helse. I dette tilfellet satt vi med informasjon om et mulig pågående overgrep mot en navngitt mindreårig. Vårt anliggende var ikke å starte en etterforskning, men å forsikre oss om at barnet ble ivaretatt. Det var åpenbart en riktig beslutning, sier Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG til sin egen nettavis.

Etterforskes

Politiadvokat Julie Ulstein ved Møre og Romsdal politidistrikt forteller til VG at etterforskningen av mannen ennå pågår, men nærmer seg slutten.

– Det er ennå ikke tatt ut tiltale, men vi ser det som en alvorlig sak, sier hun til avisa.

– Hva tenker du om at ingen som var involvert i denne internasjonale operasjonen, kontaktet dere om overgrepet som mannen skrev om?

– Det er vanskelig å kommentere det, all den tid vi ikke har vært i kontakt med dem. Jeg vet ikke hvilke vurderinger som er gjort av australsk politi, og hva som ligger til grunn for disse vurderingene.

Forsvarereren til siktede, Eling Flisnes, ønsker ikke å kommentere saken overfor VG. Grete Opshaug, bistandsadvokaten til barnet er informert om VGs artikkel, men vil heller ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Slik avslørte VG verdens største overgrepsforum