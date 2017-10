Vil ha AaFK-lag som gir full gass

– For vår del blir dette en perfekt anledning til å spille elleve mot elleve mot god motstand. Vi bruker denne kampen som en del av våre forberedelser inn mot Vålerenga-kampen til helga. Det blir en svært viktig gjennomkjøring for oss, sier Trond Fredriksen foran kveldens veldedighetskamp på Color Line Stadion.

Der tar AaFK imot Folkets lag til et oppgjør som samler inn penger til TV-aksjonen.

– Et veldig flott tiltak som vi er glade for at vi får være med på, sier Trond Fredriksen.

Klarer Folkets lag å se AaFK? Her kan du se kampen, som begynner 18.30 tirsdag.

Jakter positiv opplevelse

I går hadde han ikke bestemt seg for laguttaket, men AaFK-treneren er klar på at AaFK skal stille sterkt – og at han vil ha spillere som gir bånn gass fra start av.

Fredriksen vil gjøre det hele til en skikkelig kamp.

– Vi behandler dette som om det skulle være en normal eliteseriekamp. Vi er på jakt etter positive opplevelser som kan bygge oss sterkere, og forhåpentligvis kan dette bli en slik anledning for oss, sier han.

Fredriksen kommer til å teste hele troppen mot Folkets lag.