Raskere vekst og lavere ledighet, varsler Jensen

Regjeringen foreslår å bruke 2,9 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2018 – det samme som i fjor.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO anslår overfor NTB at økningen i oljepengebruken blir cirka 3 milliarder kroner, noe som er lavere enn det han på forhånd hadde regnet med.

Oljepengebruken er litt under grensen som regjeringen har satt på 3,0 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland, populært omtalt som oljefondet.

NHO: – Et svært så moderat opplegg Økningen i oljepengebruken i statsbudsjettet for 2018 er på det nivået NHO hadde ventet. – Det er et svært så moderat opplegg, sier sjeføkonom Øystein Dørum.

– Det er litt mer enn økonomien tilsier at den burde bruke, mener seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Vekst litt over

Veksten i norsk økonomi anslås til å øke til 2,5 prosent neste år (BNP for Fastlands-Norge). Det er en oppgang fra et anslag på 2,0 prosent for i år, og opp fra 1,0 prosent i fjor.

– Det er litt høyere enn normalveksten, og isolert sett burde man da ha brukt litt mindre oljepenger, lyder Aamdals umiddelbare reaksjon.

Han understreker likevel at budsjettet er «innenfor det man må kunne kalle et rimelig tilpasset budsjett».

– Gode nyheter

Finansdepartementet presenterte nøkkeltall fra regjeringens forslag for neste års statsbudsjett klokka 8 torsdag morgen. Resten av statsbudsjett-forslaget legges fram klokka 10.

– Det er egentlig gode nyheter vi kommer med, for nå har pilene snudd. Nå går ledigheten ned, veksten i økonomien går opp, og flere kommer i arbeid, sa finansminister Siv Jensen (Frp) da hun møtte pressen utenfor hjemmet sitt i Oslo tidlig torsdag morgen.

Nedgangen over

Regjeringens vurdering er at det går bedre med norsk økonomi enn tidligere ventet. Konjunkturnedgangen som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er nå over, fastslås det.

– Oppsvinget i norsk økonomi er kommet raskere enn ventet, og anslaget for den økonomiske veksten for inneværende år er justert markert opp. Allerede neste år anslås økonomien å vokse raskere enn sin historiske trend, ifølge pressemeldingen fra Finansdepartementet.

Lavere ledighet

Regjeringen mener videre at arbeidsmarkedet er i bedring. Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet. Arbeidsledigheten (AKU-nivå) anslås å gå ned fra 4,3 prosent i år til 4,0 prosent i løpet av neste år.

Ifølge Aftenposten innebærer det 30.000 nye jobber neste år.

Statsbudsjettet for 2018 innebærer nøytral finanspolitikk med en budsjettimpuls på under 0,1 prosent av BNP Fastlands-Norge i 2018.

Som forventet

DNB Markets vurderer budsjettforslaget til å være godt tilpasset situasjonen i norsk økonomi.

– Nøkkeltallene er i tråd med det Norges Bank la til grunn i siste pengepolitikkrapport. Utslagene på renter og valuta burde bli ganske moderate, og det er heller ingen grunn til å tro at kronekursen vil gå opp, sier Kyrre Aamdal til NTB.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea finner ingen overraskelser i hovedtallene.

– Budsjettet er marginalt ekspansivt, etter år med sterk stimulus. Budsjettet er i tråd med forventningene fra Norges Bank, sier Bruce.

– Oljepengebruken er i samsvar med situasjonen i norsk økonomi og regjeringens budskap i perspektivmeldingen, nemlig at den økningen vi har hatt i oljepengebruken de siste årene ikke kunne fortsette, sier Dørum i NHO.