Fikk ekstra stopp i Ålesund

– Skipet skulle til Olden, men på grunn av dårlig vær kom det til Ålesund, sier Synnøve Johnsen, som er markedsførings- og informasjonskonsulent i Ålesund havnevesen.

Ifølge Johnsen er planen at skipet drar videre til Nordfjord og Olden seinere i kveld.

Skipet kom til Ålesund klokka to fredag ettermiddag og reiser klokka halv åtte fredag kveld.

«Magellan» meldte sin ankomst så tidlig at det var litt tid til å organisere et opplegg for turistene.

– Vi heiv oss rundt fikk laga turer og opna turistinformasjonen, slik at de skulle få en god opplevelse av Ålesund, sier Johnsen.

– Nå er vel cruisesesongen avslutta?

– Vi veit aldri. Sesongen ellers i landet er ikke avslutta, sier Johnsen.

Ved European Cruise Service sitt kontor i Bergen får smp.no bekreftet at skipet skal til Nordfjord lørdag og ankommer Olden cirka klokka halv ni. Søndag skal skipet etter planen til Kristiansund.