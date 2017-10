Kan bli liten storm langs kysten

– Lørdag er det sørvest vind, sterk kuling med periodevis liten storm langs kysten, opplyser vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen. Hun forteller at vinden vil løye litt tidlig søndag, men at et nytt lavtrykk vil komme i løpet av søndag ettermiddag.

– Vinden vil først minke, men så vil den øke til liten storm langs kysten. Det er nok lurt å feste løste gjenstander, sier hun.

Dermed blir det en vindfull helg på Sunnmøre.

Nedbørsmeldingene er heller ikke oppløftende. Det vil nemlig bli mye regn i form av regnbyger gjennom hele helga. Snøen lar imidlertid vente på seg.

– Snøgrensa ligger fortsatt ganske høyt så det er lite trolig at nedbøren vil komme som snø, sier Andersen, som ikke kan si noe om maksimum- eller minimumtemperaturene.

Mer vind i innlandet

Mandag vil vinden dreie noe fra sørvest til vest. Selv om det ikke blir like kraftig vind, vil den vestlige vinden nå lenger inn i landet.

– Da vil flere lenger inn i landet merke vinden, sier Andersen.