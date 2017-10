– Nå må vi bare vente og se

Beboerene i to av husstandene var bortreist i helga, så totalt seks personer ble evakuert. Det forteller ordfører Lars Olav Hustad i Rauma kommune til NRK under en pressekonferanse klokka 13.00.

Hustad forteller at evakueringen gikk greit og han roser de evakuerte .

– Vi har hatt god dialog gjennom hele uka. Det er selvfølgelig slitsomt for de rammede å leve slik, men de tar det som det er og er rolige, sier han.

Fylkesmannen kalte inn til en telefonkonferanse klokka 12 der NVE, politiet, Bane Nor, kommunen og Vegvesenet deltok. Dette forteller Hustad er standard prosedyre når farenivået øker til rødt.

Uaktuelt med sprengning

Også sjefsgeolog Lars Harald Blikra var tilstede under pressekonferansen. Han forteller at dårlig vær med mye vind gjør det uaktuelt å gjenoppta vanning av fjellpartiet.

– For å kunne gjøre det er vi avhengig av å få lagt slanger opp i fjellet, noe som bare er mulig å gjøre med helikopter. Når det er så mye vind som nå, lar det seg ikke gjøre å bruke helikopter, sier Blikra, som understreker at det ikke er aktuelt å prøve å sprenge ut steinmassene.

– For å gjøre det må det drilles flere hull i fjellpartiet. Det sier seg selv at å sende folk opp til en bratt ustabil fjellside 1200 meter over havet er en dårlig idé, sier han.

Større bevegelser enn sist

Blikra forteller at bevgelsene til fjellpartiet Veslemannen nå er større enn i startfasen forrige uke, da NVE også besluttet å heve farenivået til rødt.

– Den øvre delen beveger seg opp til 15 centimeter i døgnet, sier han.

Det er imidlertid mindre bevegelser enn det var i sluttfasen, etter vanningsforsøket.

Vente å se

Det regner allerede i Rauma, men det er meldt mer nedbør utover ettermiddagen og kvelden. I tillegg gjør varme temperaturer at nysnøen på fjellpartiet smelter. Hustad forteller at de nå bare må vente og se hvordan vannmengdene slår ut, og hva som skjer videre.