iKuben tildelt NCE-status – får 25 mill. i fem år

(Romsdals Budstikke): Det betyr at NCE iKuben blir et nasjonalt senter for omstilling og innovasjon. Klyngen får som NCE en grunnfinansiering på 25 millioner kroner de første fem årene, med en mulighet for tilsvarende finansiering i nye fem år. NCE iKuben skal ha spesielt fokus på å få til rask omstilling i praksis. Digitalisering, bærekraft og nye forretningsmodeller er stikkord.

Det nasjonale klyngeprogrammet som tildeler NCE etter skarp konkurranse, eies av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA.

– Et viktig løft

NCE iKubens daglige leder, Hilde Aspås mener at statusen som NCE og ressursene som følger med den, er et viktig løft for næringslivet både i regionen og nasjonalt.

– Jeg vil påstå at dette kan bety veldig mye i praksis. Det er dramatiske tider, der norsk næringsliv i alle bransjer og sektorer møter store utfordringer. Nå er det viktig å få til rask og reell omstilling, sier Aspås.

– Alle må tenke nytt og annerledes og snu seg fort rundt, skal vi henge med i digitalisering, bærekraftige løsninger og nye måter å tjene penger på. Det er her NCE iKuben har kompetanse og metoder som allerede hjelper bedrifter og klynger i hele Norge. Vi har fått nasjonal oppmerksomhet for å ha skapt Norges første prototypelab for næringslivet ved ProtoMore Kunnskapspark, der bedriftene får hjelp til nytenkende prosesser og å lage prototyper som testes raskt mot kunder, sier Aspås.

– Vi er en klynge av bedrifter som er forskjellige, som jobber innen mange bransjer. Det er private og offentlige bedrifter i alle størrelser som møtes. Denne profilen på tvers av bransjer er unik blant klyngene i Norge, og det er en stor styrke å være forskjellig når vi skal omstille oss, sier Aspås i pressemeldingen.

iKuben startet i 2009 som et rent moldebasert initiativ. Klyngen har nå tatt en nasjonal posisjon med 46 eierbedrifter og -organisasjoner på Nordvestlandet, i Innlandet og Oslo. Eierbedriftene representerer 62 milliarder i omsetning og 14.800 ansatte.

Denne saken ble først publisert av Romsdals Budstikke