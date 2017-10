Måleinstrument på Mannen ute av drift

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyser til TV 2 de tre «strekkstagene» – på fagspråket kalt ekstensometer – har røket.

Måleinstrumentene har vært montert på tre punkter, med den ene enden skrudd fast i stabilt fjell, og den andre enden festet i de løse massene.

– Jeg kan bekrefte at alle tre ekstensometerene er ute av drift. De har ramlet ut på grunn av store bevegelser, sier geolog Brigt Samdal til kanalen.

Kommunikasjonsrådgiver Erik Due i NVE sier til NTB at de fortsatt følger bevegelsene i fjellpartiet med radarer. Han understreker at det var forventet at instrumentene ville ryke i og med at bevegelsene er store.

– Derfor har vi også andre instrumenter for å måle bevegelsene når disse ryker. Vi har to radarer som står nede i dalen og måler bevegelsene i Veslemannen. I tillegg har vi en tredje radar som står på selve fjellet og måler, sier han.

Dersom fjellpartiet igjen skulle stabilisere seg, kan det bli aktuelt å montere nye ekstensometere.