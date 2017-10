Beste kvartal hittil i år for Sparebanken Møre

Resultat etter skatt endte på 139 millioner kroner i 3. kvartal, mot 146 millioner kroner i samme kvartal i fjor, ifølge børsmelding fra Sparebanken Møre.

– Resultatutviklingen er positiv, og vi ser god effekt av de grepene vi gjennomfører. For å være solid må vi drive både lønnsomt og effektivt, og resultatmessig er dette det beste kvartalet vårt i 2017, sier administrerende direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal.

Vokser videre

Konsernet har økt utlånene med 9,1 prosent siste året, men som forventet har veksten vært gradvis avtakende i kvartalet.

I 3. kvartal ble utlån til næringslivskunder redusert med 1,6 prosent, mens utlån til personkunder økte med 1,6 prosent. Innskudd fra kunder har økt med 2,3 prosent siste 12 måneder.

– Vi gleder oss over at mange ønsker å bli kunder i Sparebanken Møre, og tar dette som en bekreftelse på at vi er konkurransedyktige - og ikke minst at kundene har tro på vår måte å drive bank. Vi erfarer at stadig flere setter pris på kombinasjonen av høy kvalitet i den personlige rådgivningen, korte beslutningsveier og smarte digitale løsninger, sier Nydal i pressemeldingen.

Han legger til at veksten er i henhold til plan, og at det forventes at utlånsveksten vil avta videre gjennom resten av året.

Nydal understreker at vedvarende lave renter, sterk konkurranse om bankkundene og endret kundeadferd stiller strenge krav til effektiv og god bankdrift.

Overskudd til utbytte

Sparebanken Møre har de siste årene definert en utbyttegrad på mellom 40-50 prosent. Styret presiserer nå at om lag 50 prosent av overskuddet kan utdeles som utbytte i form av kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne og samfunnsutbytte.

Og banken ønsker at gode resultater over tid skal komme både egenkapitalbeviseiere og samfunnet til gode.

Sparebanken Møre har nylig gjennomført en organisasjonsendring som legger til rette for at banken skal kunne både møte og dra nytte av det digitale skiftet på en god måte.

God vekst for Sparebanken Møre Sparebanken Møre melder om god vekst og lave tap i første halvår.