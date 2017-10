NVE: Behov for 2,5 milliarder til flom- og rassikring

Det økonomiske behovet framgår av en til nå hemmeligstemplet liste, melder TV 2.

Men til tross for behovet for 2,5 milliarder kroner, har regjeringen foreslått å kutte bevilgningene til flom- og rassikring med 43 prosent i statsbudsjettet for 2018. Det har blant annet KS og Norges Bondelag vært svært kritisk til.

I tillegg til summen NVE nå mener det er behov for, kommer penger til sikring av flomrammede elver på Sørlandet. Trolig vil dette beløpe seg til flere hundre millioner kroner, ifølge kanalen.

Til tross for kutt på budsjettet de siste årene, understreker olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) at nivået nå er høyere enn i alle år med rødgrønt flertall på Stortinget.

Ordfører Willy Westhagen i Gran kommune i Oppland sier han har tro på at regjeringen dropper det foreslåtte kuttet.