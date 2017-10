Overgrepsdømt fosterfar var ikke godkjent

Fylkesmannen har funnet alvorlig svikt i barnevernet i Ålesund, etter at de overlot omsorgen av ei jente til en fosterfamilie som ikke var godkjent.

Ifølge TV2 slår Fylkesmannen fast at barnevernstjenesten gjorde en rekke lovbrudd da de overlot omsorgen for ei jente til en fosterfamilie, der hun ble voldtatt og utsatt for grove seksuelle overgrep av fosterfar.

Dømt for overgrep

Fosterfaren blei tidligere i år dømt til seks og et halvt års fengsel for voldtekt og grove seksuelle overgrep mot sin fosterdatter fra hun var 12 til 15 år.

Granskingen som Fylkesmannen har gjort viser blant anna at familien der jenta var fosterdatter ikke var godkjent som fosterfamilie.

– Vi har funne store mangler i barnevernstjenesten sin oppfølging av fosterbarnet som var plassert i fosterhjemmet. Barnevernsloven har klare krav til at kommunene må følge opp når barn er plassert i fosterhjem. Det skal være minst fire tilsynsbesøk i året og minst fire oppfølgingsbesøk i året, og ikke noe av dette var fylt opp i de årene hun bodde der, opplyser seniorrådgiver Heidrunn Avdem hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal til TV2.

Tar på største alvor

Ålesund kommune er tilbakeholden med å kommentere tilsynsrapporten overfor TV2.

– Nå er vi klar over at det har kommet en tilsynsrapport som konkluderer med alvorlige mangler. Men jeg har ikke fått tatt dette opp med barnevernstjenesten i kommunen, slik at det er vanskelig å gå inn å kommentere dette nå, sier advokat Kristin Otterlei i Ålesund kommune til kanalen.

Hun understreker at kommunen tar dette på største alvor og sier det er dypt tragisk det som har skjedd med jenta.

