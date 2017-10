Taretråler tok inn vann på Valderhaugfjorden

I ei Twitter-melding ved 19.30-tida lørdag skriver Redningsselskapet at redningsskøytene «Det Norske Veritas II» og «Idar Ulstein» begge er ute for å hjelpe, etter at en båt gikk lekk på Valderhaugfjorden.

Situasjonen blir opplyst å være under kontroll, og ved 20-tida lørdag får smp.no opplyst hos redningsskøyta «Idar Ulstein» at det dreier seg om en taretråler, og at båten er slept til kai i Ålesund.

Meldinga om at båten hadde trøbbel skal ha kommet rundt klokka 18.45.