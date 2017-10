Har gjort funn av livløs person

Redningsaksjonen som har pågått ved Tyskholmen i Ålesund, søndag formiddag, er avslutta.

- Bakgrunnen er at det er gjort funn av en livløs person i vannet. Vi antar at dette er den savnede, sier redningsleder Owe Frøland ved Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) til smp.no klokka 10.46. Vedkommende skal ha blitt funnet nettopp i området ved Tyskholmen.

Starta med melding om båt som gikk i ring

Aksjonen starte med ei melding klokka 08.36 om at en fritidsbåt var observert gående i ring på Hessafjorden, nærmere bestemt på Sævollen, fortalte Frøland til smp.no litt før klokka 10.

- Samtidig med at ressurser ble tilkalt kom det klokka 09.06 melding fra politiet om at det var observert personer på Tyskholmen som ropte om hjelp, og at folk var på veg ut til dem i en privat båt, sa Frøland.

Ulykka skal ha skjedd så tidlig som rundt klokka 01

- Disse - to personer, har blitt henta og tatt med inn til land, og bekrefter at de har vært involvert i en hendelse eller ulykke nettopp ved Tyskholmen allerede så tidlig som rundt klokka 01 i natt. Båten har med andre ord drevet derfra og heilt ut på Sævollen, der den på et tidspunkt har stoppa i et tau knytta til noen teiner. Den private båten med de to som er berga om bord, ble for øvrig tatt igjen av redningsskøyta "Det Norske Veritas II" på veg inn, fortsatte han.

Redninglederen fortalte videre at meldinga gikk på observasjon av minst tre personer, og at en derfor søkte etter flere i sjøen med både redningshelikopter og flere fartøyer. Klokka 10.30 oppdaterte han imidlertid med at en hadde fått verifisert at det dreide seg om tre personer og ikke flere, og at det ergo ble søkt etter én savna person.

Det var HRS som koordinerte og hadde ansvar for aksjonen.