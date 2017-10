Politiet: – Burde ha aksjonert ut fra den nødmeldinga vi fikk

Politiet har gått gjennom lydloggen etter at Annbjørg Jarnes litt før klokka 00.30, natt til søndag ringte nødnummeret til politiet.

Som smp.no tidligere har skrevet mener Jarnes selv å ha framstilt det hun sa som ei mulig båtulykke nord for Langevågsholmane, men dette spriker kontra det som står i loggen til politiet, og meldinga resulterte heller ikke i at det ble aksjonert - før det kom nye meldinger søndag morgen: Først om at en båt var observert gående i ring på Hessafjorden i Ålesund, seinere om at det var observert personer som ropte om hjelp på Tyskholmen.

I den påfølgende redningsaksjonen blei to personer berga i land nettopp fra området ved holmen, og de to kunne etter hvert fortelle at de hadde vært involvert i ei båtulykke rundt klokka ett om natta, sa redningsleder Owe Frøland ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til smp.no. Den tredje som var om bord i båten blei søndag formiddag funnet omkommet i sjøen i det samme området.

Etter å ha hørt loggen tar politiet sjølkritikk.

- Det vitnet hevder overfor dere at hun har sagt, stemmer, sier Magne Tjønnøy, leder for operasjonssentralen ved Møre og Romsdal politidistrikt.

- Hun gir ei nøktern og grei framstilling av det hun har hørt: At hun har hørt motordur og videre hørt et dunk, nordover fra Sula.

- Vedkommende operatør har imidlertid likevel ikke oppfatta situasjonen til å være ei alvorlig ulykke. Det burde vedkommende gjort, ut fra summen av informasjon som ble gitt, og resultatet burde vært en at det ble satt i gang et redningsoppdrag, sier Tjønnøy.

Lederen for operasjonssentralen forteller videre at politimesteren er orientert om innholdet i lydloggen.

- Nå ligger reaksjonen etter dette heilt og holdent på hans bord, men så langt er vurderinga hans at alle kan gjøre feil. Derfor er beslutninga hans å foreløpig ikke involvere Spesialenheten for politisaker.

- Blei nødmeldinga mottatt av operasjonslederen selv?

- Den blei mottatt av en operatør med mange års erfaring, også som operasjonsleder, sier Tjønnøy.

- Oppdraget blei også diskutert med operasjonsleder og oppdragsleder, men det er informasjon i meldinga fra vitnet som ikke er blitt nedtegna og som operatøren rett og slett ikke har oppfatta. Det er der feilen oppstår. Vedkommende har ikke fått med seg alt som ble sagt, legger han til.

