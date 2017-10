Bøen vil møte media om kritikken – om to uker

I etterkant av innrømmelsen fra politiet om at de burde ha aksjonert etter nødmeldinga fra Annbjørg Jarnes litt før klokka 00.30 natt til søndag, om ei mulig båtulykke på nordsida av Langevågsholmane, har kritikken mot politiet vært sterk. I tillegg til i kommentarfelt på smp.no på Facebook har kritikken også blitt framsatt via e-poster, telefoner og tekstmeldinger. For Jarnes varsla etter alt å dømme om ulykka ved Tyskholmen. Likevel resulterte ikke meldinga i noen aksjon. Denne blei først igangsatt søndag morgen, etter meldinger om at en båt var i drift og med motoren i gang på Hessafjorden, dernest at det var observert folk som ropte om hjelp fra Tyskholmen. Mens to personer blei berga i land etter å ha tilbrakt natta på holmen, blei Ronny Røbekk (47) funnet omkommet i sjøen. Saka fortsetter under bildet



Reagerer Folk reagerer både på feilvurderinga som er gjort, så vel som på utspill fra politimester Ingar Bøen om at det er menneskelig å feile og at han så langt ikke finner noe som tilsier at han på eget initiativ vil rapportere saka til Spesialenheten for politisaker. Også det at han selv ikke har stilt til intervju med Sunnmørsposten, men uttalt seg gjennom henholdsvis kommunikasjonsavdelinga til Møre og Romsdal politidistrikt og via leder for operasjonssentralen til politiet, Magne Tjønnøy, blir lagt merke til. Med bakgrunn i kritkken har Sunnmørsposten gjort en ny henvendelse for å få Bøen til å stille til intervju. Saka fortsetter under bildet



Tilbud om 6. november Svaret fra kommunikasjonssjef Olav Sindre Rise i Møre og Romsdal politidistrikt er først dette: - Politimesteren er positiv til å stille, men problemet hans er at kalenderen er smekkfull av møter. Etter flere runder ender Rise opp med å foreslå intervju 6. november på vegne av politimesteren, altså om 13 dager. – Oppsiktsvekkende og svært beklagelig Nyhetsredaktør Sindre Halkjelsvik i Sunnmørsposten forstår at politimesteren har et tett program, men mener at Bøen uansett burde tatt seg tid til å svare på spørsmål om denne saken: – Det handler om hvorvidt publikum kan ha tillit til politiets arbeid, og politimesteren er den eneste rette til å svare på slike spørsmål. Det er betryggende at politiet tar sjølkritikk og beklager vurderingene som ble gjort natt til søndag, men politiledelsens unnvikende reaksjon på vår forespørsel om intervju, er oppsiktsvekkende og svært beklagelig, sier han. Saka fortsetter under bildet



Dette er blant spørsmålene Sunnmørsposten ønsker svar på fra politimesteren: - Kan du grundigere gå inn på hvorfor du ikke ønsker å sende saken videre til vurdering av Spesialenheten for politisaker? - Sunnmørsposten har registrert sterke reaksjoner på avgjørelsen, mellom annet at det rokker ved tilliten til politiet. Hva er din kommentar til det? - Kan du forstå at du ved å avslutte saken, kan bli oppfattet som om du skjermer dine egne? - Burde ikke en selvstendig og uavhengig etat vurdere om befolkningen kan stole på at politiet rykker ut når det kommer inn nødmeldinger? Mer om dødsulykka ved Tyskholmen















