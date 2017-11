Carmona skal lede The North West

Maria Carmona (38) fra Oslo har brei erfaring som prosjektleder både i Norge og utlandet og har arbeidet som prosjektleder i to av Norges ledende eventbyrå, Gyro og Playroom Event.

Svært glade

Hun er leder for marked og kommunikasjon for årets Nobelkonsert og har også ledet blant annet Justisdepartementets 150-års jubileum, Gjensidiges 200-års jubileum, vært prosjektleder for sponsing for VG lista Rådhusplassen og rebranding av Statoil til CircleK. Carmona har hatt mellomlederstillinger i Øyafestivalen gjennom ni festivaler, og kommer nå fra jobben som festivalsjef i Piknik i Parken-festivalen i Oslo.

- Styret i The North West er svært glade for å kunne knytte henne til denne satsingen, sier styreleder Knut Flakk. Med sitt nettverk og sin kunnskap vil Carmona være en uvurderlig kapasitet for å utvikle og gjennomføre The North West.

I april

The North West skal være en arena og nasjonal møteplass for by- og regionsutvikling. Målet er å hente inn de beste tenkerne lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å belyse tema som gir svar på hvordan regionen skal få et bærekraftig og variert arbeidsliv med gode utdannings-, kultur- og naturtilbud. Første arrangement går av stabelen 18. – 21. april 2018.

Professor i urbanisme, Richard Florida er allerede booket til åpninga av The North West 18. april.