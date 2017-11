La inn pott til miljøsenteret – og SV foreslår ein million ekstra

Regional- og næringsutvalet i Møre og Romsdal vedtok i måndagens møte å legge inn igjen løyvinga til Runde miljøsenter, som var forslått stroke frå neste års budsjett.

Etter eit framlegg frå Ap, SV, Sp og Nordmørslista blei det lagt inn fleire tiltak som var foreslått stroke frå potten til forsking og utvikling.

Mellom dei som no er tilbake på det fylkeskommunale budsjettet for 2018, er Runde miljøsenter med ei bevilling på 1,5 millionar kroner. Utvalet ønskjer også å løyve pengar til Norsøk, Nofima og NVES.

I tillegg løyver SV sentralt éin million kroner ekstra til miljøsenteret over siitt alternative budsjett, ifølgje ei pressemelding frå partiet.

- Om vi ikkje får vedtatt helle budsjettet, håpar eg at vi kan få med delar av det. Og eg oppfattar at det er tverrpolitisk einigheit om at det no er viktig med forsking på havrommet og næringsutvikling, fortel Yvonne Wold (SV) som sit i utvalet.

