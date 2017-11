Tatt med betydelige mengder narkotika

Tre personer er varetektsfengslet etter å ha blitt pågrepet med det politiet betegner som "betydelige mengder narkotika".

- Jeg kan bekrefte at det her dreier seg om store mengder narkotika, og at de tre er pågrepet i vårt politidistrikt, sier politiadvokat Guri Falch Kristensen.

- De tre er fengslet i fire uker, der de to første er i full isolasjon, sier Kristensen.

- Kan du si noe om hva lags narkotika det dreier seg om?

- Nei, det kan jeg ikke på nåværende tidspunkt, saken er inne i en tidlig fase av etterforskningen, sier poltiadvokaten.