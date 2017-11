Vogntog med laks velta ved Lesjaskog

- Det pågår berging nå, og den vil pågå utover natta. Det er manuell dirigering, sier trafikkoperatør Trude Lindstad til Sunnmørsposten. Hun har ikke opplysning om at vegen blir stengt mens berginga pågår.

Trafikkoperatør Morten Eitran har inntrykk av at det er krevende kjøreforhold i området, med temperaturer rundt null grader og regn.

Tidligere i kveld kjørte et vogntog delvis av vegen på E136 fire mil lenger øst, like ved Dombås. - Her var det ikke glatt på stedet, sier Lindstad. Det var mulig for personbiler å passere, mens tungtransport ikke kom forbi.

Det er til dels mykje snø og vanskelege køyreforhold også i indre strøk av Sunnmøre. I Hornindal var to vogntog i grøfta i dag, melder avisa Fjordingen.