Kleven med avtale på nytt diamantskip

Måndag klokka 11 var det kalla inn til allmøte ved Kleven-verftet i Ulstein og pressa var invitert.

Årsaka var at konsernet har sikra seg ein intensjonsavtale for å byggje eit nytt skip for gruvedrift på havbotnen med De Beers Marine Namibia.

Konsernsjef Ståle Rasmussen påpeika at det ikkje var ei endeleg kontrakt, men kunne opplyse at De Beers var svært nøgd med det første skipet dei fekk levert i 2016. Difor håpa Rasmussen at avtalen skulle bli ein endeleg kontrakt i løpet av første halvår 2018.

Designen kjem frå Marin Teknikk i Herøy.

Diamantskipet blir eit av dei største fartøya Kleven har bygd - 176 meter langt. Det er betydeleg større enn det førre skipet verftet bygde for same kunde.

Tysdag førre veke kunne konsernet fortelje om ein ny kontrakt på ein luksusyacth i samarbeid med Lürssen. Dei tyske yachtbyggjarane kjøpte seg tidlegare i år inn i Kleven, saman med mellom anna Åge Remøy og Petter Stordalen.

Men arbeidarane hadde heller ikkje teke seg tida til kakefeiring for yachtavtalen - og måndag formiddag var kakene komen på bordet i hovudkantina.

