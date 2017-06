Lot våpen gå på rundgang på fest

I august i fjor ble tre personer pågrepne etter at et vådeskudd gikk av i området Vegsundhaugen i Ålesund.

En mann ble truffet og innlagt på intensivavdelinga på Ålesund sjukehus med alvorlige skuddskader . Sjukehuset opplyste dagen etter at mannens tilstand var stabil . Politiet opplyste at de regnet med at skuddet var et uhell .

Nå er én person tiltalt. Han er tiltalt for at han tok «med seg pistolen med tilhørende ammunisjon på fest, og lot det våpenet gå på rundgang blant festdeltakerne», går det frem av tiltalen fra politiet i Møre og Romsdal. Saka kommer opp for Sunnmøre tingrett.

Personen er også tiltalt for å ha pistol til tross for at han ikke hadde tillatelse eller våpenkort til å ha slikt våpen.

