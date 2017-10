Mann på sjukehus etter blodig slåsskamp i Sula

Mannen skal ikke ha blitt alvorlig skadet, og er i følge politiet utskrevet tidlig søndag. Den andre involverte - en mann i 30-åra – ble pågrepet og satt i varetekt hos politiet i Ålesund.

– Han blir avhørt i løpet av dagen også tar etterforskningsavdelingen saken videre, forteller operasjonsleder Arild Reite hos politiet på Sunnmøre.

Meldinga om at to menn var i slåsskamp, kom til politiet litt etter midnatt. Da politiet kom til stedet var slåssingen opphørt og partene gått hvert til sitt. Da politiet var i kontakt med partene hadde begge synlige skader etter vold og blødde fra kutt i hodet, opplyste politiet på Twitter.

Etter det smp.no forstår, skal de to ha røket uklare med hverandre underveis på en drosjetur fra Ålesund. Bakgrunnen for krangelen kjenner ikke politiet til, men den pågrepne mannen er foreløpig siket for kroppsskade.