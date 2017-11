Stengte Ellingsøytunnelen to ganger på tre kvarter

Oppdatering 16.24: Tunnelen er åpen.

Kort tid etter at Ålesundstunnelene var stengt på grunn av en bil med motorstans i Ellingsøytunnelen, melder politiet om en ny bil med trøbbel i tunnelen.

- Bilen står med nødblink på, på veg opp mot Ålesund. Vegtrafikksentralen vil stenge tunnelen, heter det på Twitter klokka 16.07.

- Personbilen har mest trolig kjørt tom for drivstoff, opplyser Statens vegvesen.

Den andre stansen kommer bare et kvarter etter at tunnelene ble åpna igjen etter at en bil stoppa i Ellingsøytunnelen. Da hadde tunnelen vært stengt i rundt en halv time.