Små marginer kan avgjøre valget

Senterpartiet vant februar med en fremgang på 2 prosentpoeng til 9,8 prosent, ifølge gjennomsnittet av ni stortingsmålinger som Poll of polls har beregnet.

Det bidrar til et flertall for dagens opposisjon med 88 mandater til Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt.

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF vil få til sammen 81 mandater dersom valgresultatet blir som gjennomsnittet i februar.

SV og Venstre

Men februarmålingene viser med all tydelighet at små marginer kan vippe flertallet.

SV ender med et gjennomsnitt i februar på 4,14 prosent. Avstanden ned til sperregrensen er rundt 4.000 stemmer. Venstre ender med et snitt på 3,97 prosent. Avstanden opp til sperregrensen er 800–900 stemmer, dersom antall avgitte stemmer til høsten blir 2,8 millioner slik det var ved valget i 2013.

En beregning Poll of polls har utført, viser at dersom Venstre justeres opp til 4,0 prosent og de øvrige partiene holdes uendret, synker opposisjonens flertall til 86 mot 83 mandater. Dersom SV forutsettes å få 3,99 prosent og Venstre fire blank, får de blåblå og støttepartiene flertallet med 86 mot 83 mandater.

Sp-fremgang

Senterpartiet har klatret jevnt og trutt de siste månedene. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ville fått en stortingsgruppe på 18 mandater dersom februar-snittet hadde vært valg.

Det er seks flere enn desember-snittet ville gitt, og åtte flere enn de har i dag.

Arbeiderpartiet har størst tilbakegang fra januar til februar med et frafall på 2,4 prosentpoeng til 33,1 prosent. Det er fjerde måned på rad med tilbakegang for landets største parti, ned fra 36,6 prosent i oktober.

SV er over sperregrensen for fjerde måned på rad med en oppslutning på 4,1 prosent, ned fra 4,3 prosent i januar.

Stabilt for regjeringen

Oppslutningen om Høyre og Frp er nær uendret i årets to første måneder. Høyres snitt i februar ble 23,4 prosent – det samme som i januar, mens Frp går fram 0,1 prosentpoeng til 14,0 prosent.

Venstre har med nød og neppe krabbet over sperregrensen på gjennomsnittet av målingene de siste to månedene, men synker så vidt under i februar. Et valg med disse tallene, ville krympet stortingsgruppen fra dagens ni til tre representanter.

KrF opplevde en mindre tilbakegang fra januar til februar, ned fra 5,2 prosent til 4,9 prosent. Antall mandater ble uendret.

Med et gjennomsnitt på henholdsvis 2,8 prosent (+0,3) for MDG og 2,1 prosent (uendret) for Rødt, ville begge disse kommet inn med ett stortingsmandat basert på februarmålingene.