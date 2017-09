Sensitive dokumenter lekket gjennom oversettingstjeneste

Ifølge NRK blir tekst som oversettes på nettstedet lagret og blir liggende åpent tilgjengelig på nettet. President Lise Lyngsnes Randeberg i Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) har gjennom Google-søk funnet flere eksempler på sensitiv informasjon fra norske bedrifter.

– Vi fant varsler om oppsigelser. Vi fant nedbemanningsplaner, outsourcingsplaner, passord, kodeinformasjon og kontrakter, sier hun til kanalen.

Et av selskapene som har fått intern informasjon spredd, er Statoil.

– Vi oppdaget at det var noen tekster som omhandlet Statoil som lå åpent ute på internett. Vi kjenner ikke til at fortrolig informasjon har kommet på avveie, og det meste av dette hadde heller ikke blitt lagt ut av Statoil-ansatte, sier informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen.

Selskapet tok raskt kontakt med Translate.com for å få teksten slettet, noe som også ble gjort.

Translate.com forklarer at de er åpne om at alle tekster sendes til selskapet for å forbedre kvaliteten på oversettelsene.

– Noen av disse forespørslene ble indeksert av Google, så vi tilbyr nå en enkel løsning for dem som ønsker å fjerne disse oversettelsene når de dukker opp i en søkemotor, skriver Translate.coms «Support Team» i en epost til NRK.