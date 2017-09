Seadrill-smell på børsen etter melding om ny redningsplan

Det John Fredriksen-eide oljeboringsselskapet leverte tirsdag inn en søknad om konkursbeskyttelse til en domstol i Texas, sammen med den etterlengtede restruktureringsplanen.

I tillegg til ny kapital, innebærer avtalen at gjeld blir konvertert til aksjer og at gjeldsforfall utsettes.

Seadrill bekrefter ny omfattende redningsplan Seadrill har fått på plass en ny restruktureringsplan som omfatter over 97 prosent av selskapets långivere.

Aksjemarkedet reagerte umiddelbart med å sende Seadrill-aksjen ned med over 20 prosent på Oslo Børs, men aksjen fortsatte deretter en berg- og dalbane-ferd, hele tiden langt under tirsdagens verdi på 1,8 kroner. I september 2013 gikk Seadrill-aksjen til sammenligning for over 280 kroner.

Seadrill selv tør ikke å spå hvor mye aksjen er verdt. DNB Markets mener imidlertid at tre firedeler av aksjonærverdiene forsvinner med den nye avtalen, skriver Dagens Næringsliv.

10 milliarder i ny kapital

I en børsmelding opplyser selskapet at restruktureringsplanen gir 1,06 milliarder dollar, rundt åtte milliarder kroner, i ny kapital. Av dette er 860 millioner dollar aksjonærlån, mens 200 millioner dollar er egenkapital.

Avtalen er inngått med over 97 prosent av långiverne, rundt 40 prosent av obligasjonseierne, og en investorgruppe ledet av Seadrills største aksjonær Hemen Holding Ltd.

Selskapets utlånsbanker som har pantesikkerhet for sine lån, har inngått avtale om å utsette løpetiden på lånene, til sammen 5,7 milliarder dollar, med omtrent fem år. Det blir lettelser i lånebetingelsene og ingen avdrag må betales før i 2020.

I tillegg, dersom kreditorene støtter planen, vil Seadrills usikrede obligasjoner og andre fordringer på til sammen 2,3 milliarder dollar bli omgjort til rundt 15 prosent av den nye egenkapitalen. Dagens aksjonærer vil sitte igjen med bare 2 prosent av det nye selskapet.

– Planen støttes

– Planen vi signerte i dag er omfattende og gir over 1 milliard dollar i ny kapital og støttes av Hemen Holding. Det støttes av våre banker og omkring 40 prosent av våre obligasjonseiere, sier konsernsjef Anton Dibowitz i Seadrill.

Han mener selskapet etter restruktureringen vil være i en sterk posisjon når markedet kommer seg på beina igjen etter en tung periode med nedtur i riggmarkedet, oljeprisfall, høy gjeld og store forpliktelser.

Seadrill hadde ved utgangen av forrige kvartal en rentebærende gjeld på snaut 8 milliarder dollar. Et obligasjonslån på 1 milliard dollar forfaller allerede fredag 15. september, skriver E24. Den nye planen sikrer imidlertid at selskapet kan fortsette driften.