Framdrift for Voldatunnelen

Målet er at tunnelen på E39 mellom Volda og Furene får plass på Nasjonal Transportplan som regjeringa legg fram i løpet av våren, skriv Mørenytt.

Strekninga er om lag 6,5 km lang langs dagens veg.

Statens vegvesen har i januar utført seismiske undersøkingar.

I gjeldande kommunedelplan for Volda sentrum, Furene og Vikebygda, er to større område ved Sjukehuskrysset i Volda sentrum og på Furene bandlagt i påvente av trasevalg for ny E39 som kortar inn strekninga mellom Volda og Furene.