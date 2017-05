President Macron foran store utfordringer

Prognoser tyder på at Emmanuel Macron får mellom 65,1 og 66,1 prosents oppslutning. Motkandidat Marine Le Pen fra Nasjonal front erkjente umiddelbart valgnederlaget og gratulerte Macron med seieren.

Le Pen får rundt 35 prosent av stemmene.

Valgdeltakelsen ligger an til å bli på rundt 75 prosent.

Jubel

Det brøt ut spontan jubel på Macrons valgvake utenfor Louvre da resultatet var klart. Prognosen tyder på et enda bedre resultat for Macron enn det meningsmålingene tydet på, selv om det var ventet at sentrumspolitikeren Macron fra bevegelsen En Marche! (På vei) ville hale i land en komfortabel seier.

Selv om Macron vinner en komfortabel seier, er presidentvalget i Frankrike det definitive gjennombruddet for ytre høyre i fransk politikk. Marine Le Pen triumferte allerede 23. april da hun kvalifiserte for andre omgang, med over 21 prosent av stemmene.

Lunken støtte

Macron har ikke fått den støtten man på forhånd kunne forvente når motkandidaten representerer ytre høyre. Kandidater som røk ut i første runde, har nektet å gi sine støttespillere klare råd om å stemme på Macron, som blir sett på som en del av den franske eliten, med liten grasrotkontakt.

Særlig gjaldt dette venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon. Han samlet støtte fra 20 prosent av velgerne i første runde, men langt fra alle disse har valgt å støtte Macron i den avgjørende runden. Mange velgere har de siste to ukene ropt slagord som «ikke Macron, ikke Le Pen», noe som reflekterer at franskmenns tro på politikerne er på et lavmål.

Til sammenligning stemte hele 82 prosent av velgerne på Jacques Chirac da Jean-Marie Le Pen var motkandidat for 15 år siden.

Store utfordringer

Presidentvalget er også en bekreftelse på at de normale partistrukturene er i oppløsning. Særlig sosialistpartiet ligger med brukket rygg, men det er også store rivninger på høyresiden. Dette er også en formidabel utfordring for Macron. Hans politiske bevegelse ble stiftet i 2016, og han må nå stable på beina en slagkraftig partiorganisasjon for å klare å vinne flertall i nasjonalforsamlingen under valget i juni.

Den franske presidenten har stor makt, men den makten vil bli kraftig redusert dersom Macron ikke får et flertall bak seg i nasjonalforsamlingen. Da kan han bli tvunget til å utnevne en statsminister fra en annen politisk retning som effektivt kan sette en stopper for mange av hans politiske ambisjoner.