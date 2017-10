Trumps valgkampsjef siktet

USAs føderale politi FBI bekrefter at Manafort troppet opp på deres kontor i Washington klokka 8.15 mandag morgen.

Ifølge The New York Times og ABC News ble det tatt ut siktelse mot Manafort og Gates fredag, og mandag fikk de to beskjed om å melde seg for føderale myndigheter.

Ordren kom fra spesialetterforsker Robert Muller, som gransker påstander om at Donald Trumps valgkampmedarbeidere samarbeidet med Russland for å sverte demokratenes kandidat Hillary Clinton.

I søkelyset

Manafort har lenge vært i søkelyset i etterforskningen, men innholdet i siktelsen er foreløpig ikke kjent.

Ifølge New York Times har Manafort også vært under etterforskning for skatteunndragelse, hvitvasking og for ikke å ha oppgitt penger han har mottatt for å drive lobbyvirksomhet for Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj.

USAs føderale politi FBI gjennomførte i juli en husransakelse hjemme hos Manafort i Alexandria og tok beslag i en rekke dokumenter som siden er overlatt til etterretningskomiteene i Representantenes hus og Senatet.

– Sammensvergelse

President Donald Trump misliker sterkt Muellers etterforskning, og søndag anklaget han i Twitter-meldinger Demokratene for å stå bak.

– Denne russiske sammensvergelsen skjedde aldri. Demokratene bruker denne heksejakten til å bedrive ond politikk, skrev han.

– Demokratene og Hillary Clinton er SÅ skyldige, skrev han videre.

Kompleks sak

Tidligere statsadvokat Barbara McQuade er overrasket over at det alt nå er tatt ut siktelser i saken.

– Det kommer ny informasjon hele tiden. Saken er så kompleks, så det skal et stort juridisk team til for å komme til bunns i alt og ha nok juridisk hold til å ta ut siktelser, sier hun til NBC News.

Spesialetterforsker Robert Mueller, som har et team med 16 toppadvokater som forsøker å komme til bunns i saken, har ikke kommentert siktelsene mot Manafort og Gates.