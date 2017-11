«Gulljentene frå Sunnmøre»

Fortuna jenter 19 vann 2–1 over storfavoritten Arna-Bjørnar, og kunne hente heim NM-pokalen.

Ei imponerande bragd, og historisk siger for kvinnefotballen i nordvest.

Det såg mørkt ut for Fortuna i fjor på denne tida.

Fortuna vant cupfinalen i J19-klassen mot Arna-Bjørnar – Vi er best i Norge! – Nå er jeg veldig stolt. Det var en fantastisk lagmoral!

Mange frykta at nedrykk til 2. divisjon skulle føre til at klubben gjekk i oppløysing og slutta å eksistere.

Slik gjekk det heldigvis ikkje.

Fortuna har jobba målretta, og levert sterke prestasjonar.

Sidan opprykket til 1. divisjon rauk i kvalifiseringa, smakar det ekstra godt at juniorlaget tok cupgull.

Vi håper at cupsigeren til Fortuna skal skape større interesse og entusiasme for kvinnefotball lokalt, slik at det inspirerer fleire til å drive idrett.

Fotball er den idretten som har flest kvinnelege utøvarar i Norge.

Her er gulljentene tilbake i Ålesund Fortuna kan stolt juble over tittelen som Norges beste juniorlag. Nå håper Magne Elde at Fortunas elleville Oslo-helg kan bidra til å løfte Fortuna mot toppen av norsk fotball også på seniorsiden.

Likevel er det mange som framleis ser på fotball som ein sport som passar best for menn.

Fotball er ein av få sportsgreiner der prestasjonane til kvinner heile tida blir samanlikna med menn.

Ingen vil samanlikne Marit Bjørgen og Martin Johnsrud, og på den bakgrunn kritisere Bjørgen. Men i fotball skjer det stadig.

Heldigvis i langt mindre grad enn tidlegare. Kvinner og menn fortener respekt for sine prestasjonar på eige grunnlag, i fotball som i andre idrettar.

Norge har vore eit føregangsland i utviklinga av kvinnefotball internasjonalt og Fotballforbundet har hatt mange satsingar for å stryke fotball for kvinner.

Det blir jobba aktivt med å sikre at norsk kvinnefotball skal vere konkurransedyktig internasjonalt også i framtida.

Det er positivt, for det er behov for å satse både på topp og i breidde.

For nokre år sidan vart det inngått ein samarbeidsavtale mellom FK Fortuna, SK Herd og Hessa IL for å utvikle kvinnefotballen på Sunnmøre.

Ein ville samle dei sportslege, økonomiske og organisatoriske ressursane slik at det kunne bli mogleg å utvikle og styrke kvinnefotballen i fellesskap.

Ikkje alt gjekk etter planen, men det viktigaste er at interessa for idretten er aukande.

I dag er det all grunn til å feire: Sunnmøre har Norges beste juniorlag i fotball for kvinner.

Gratulerer!