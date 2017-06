«Når USA seiler sin egen sjø, må vi sette vår egen kurs»

For Norges må det bety at vi knytter oss tettere mot andre allierte, og styrker arbeider for å styrke internasjonale samarbeidsfora.

President Donald Trumps beslutning om å trekke USA ut av Parisavtalen er ett håndfast eksempel på stormaktens nye alenegangs-strategi. I økonomisk politikk blir landet også mer proteksjonistisk. I sikkerhetspolitikk er det fortsatt utydelighet omkring USAs Nato-forpliktelser.

På kort sikt kan USA både leve med – og kanskje tjene på, isolasjonismen i kraft av sin størrelse og makt. Mindre land som Norge kan ikke det. Vi er avhengige av internasjonalt samarbeid og av å ha så få handelshindringer som mulig.

Beslutningen om å gå ifra klimaforpliktelsene har møtt sterke reaksjoner, både i USA og internasjonalt – fra politisk hold og fra store multinasjonale selskaper. Frykten er at Trumps beslutning skal bidra til å destabilisere Parisavtalen, og noen mener også at amerikansk næringsliv vil bli tapere.

For klimaets del er det nå viktig at andre nasjoner slår ring om Parisavtalen og arbeidet for å kutte utslippet av klimagasser. Kina og EU har så langt utpekt seg sjøl til å ta en lederrolle. Norge har i klimaarbeidet hatt et tett samarbeid med EU. Det samarbeidet må vi nå forsterke.

På samme måte må vi knytte sterkere bånd med våre europeiske allierte både i økonomisk politikk og sikkerhetspolitisk. Det betyr ikke at vi skal vende oss bort fra USA. USA vil fortsatt være en viktig alliert som vi er helt avhengige av å dyrke gode forbindelser med.

Når USA ikke ser den samme verdien av samarbeid og blir en upålitelig partner, kan vi likevel ikke overse det. Angela Merkels ord om at gamle allianser ikke nødvendigvis kan tas for gitt, må også Norge ta inn over seg.

Tar ikke USA lenger ansvar i sikkerhetspolitikken, så må vi lene oss på andre – for vår egen sikkerhets skyld og av hensyn til fred og sikkerhet globalt. Tar ikke USA lenger ansvar for klimaet, så må vi alliere oss med andre – for egen skyld, for klodens del og av hensyn til kommende generasjoner.