– Rent økonomisk gikk ikke dette i hop, sier influenseren, bedre kjent som «Funkygine», til NRK.

Årets sesong blir tredje gang at Vasstrand er programleder for NRK-serien. Hun har takket nei til å være programleder for den neste sesongen som skal spilles inn til høsten.

– Jeg er både glad og stolt over å bli spurt for fjerde gang om å lede dette programmet, men med en utvidet sendeperiode ble det problematisk å takke ja, sier hun.

Årets sesong har premiere 7. mars, og det er femte gang serien går på TV. Vasstrand deltok selv i den andre sesongen i 2016.